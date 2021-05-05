   Najah Salam - ميّل يا غزيّل  

مصر ترسل طائرتين عسكريتين محملتين بالاكسجين الى تونس

Publié le Mercredi 05 Mai 2021 - 18:50 قراءة: 0 د, 17 ث
افاد الملحق بالدائرة الدبلوماسية برئاسة الجمهورية وليد الحجام، اليوم الأربعاء 5 ماي 2021، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرر بالتنسيق مع رئاسة الجمهورية التونسية إرسال طائرتين عسكريتين محملتين بكميات هامة من الاكسجين ومن المستلزمات الطبية الضرورية لمجابهة فيروس كورونا كمساعدة لتونس.
وفي تصريح لاذاعة موزاييك قال الحجام أن الطائرتين العسكريتين ستصلان تونس يوم الخميس 6 ماي 2021

Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 225316

Karimyousef  (France)  |Mercredi 05 Mai 2021 à 19h 40m |           
حسب radio France culture اكثر من 500 طبيب مصري توفو بالكوفيد و الاعلام تلقى التعليقات بعدم إخراج الخير.

Amir1  (Tunisia)  |Mercredi 05 Mai 2021 à 19h 07m |           
رأينا بأم أعيننا كيف انقطع الأكسجين في مستشفيات مصر وماتت أرواح
الأقربون أولى بالمعروف...والجار الجنب... فعليه بمساعدة نفسه و فلسطين
رسالة السيسي للمصريين...شوفوا، مصر تساعد تونس
الناطق بالرئاسة لو لم ينطق لكان أفضل

Afarit  ()  |Mercredi 05 Mai 2021 à 18h 56m |           
السافل أوصلنا إلى التعامل مع السفلة



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