مصر ترسل طائرتين عسكريتين محملتين بالاكسجين الى تونس

افاد الملحق بالدائرة الدبلوماسية برئاسة الجمهورية وليد الحجام، اليوم الأربعاء 5 ماي 2021، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرر بالتنسيق مع رئاسة الجمهورية التونسية إرسال طائرتين عسكريتين محملتين بكميات هامة من الاكسجين ومن المستلزمات الطبية الضرورية لمجابهة فيروس كورونا كمساعدة لتونس.

وفي تصريح لاذاعة موزاييك قال الحجام أن الطائرتين العسكريتين ستصلان تونس يوم الخميس 6 ماي 2021



