رئيس الحكومة يشرف على اجتماع اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا ويؤكد على ضرورة التسريع في وتيرة التلقيح

أشرف رئيس الحكومة هشام مشيشي بعد الظهر اليوم الاربعاء 05 ماي 2021، بقصر الحكومة بالقصبة، على اجتماع اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا.واستعرض الاجتماع آخر تطورات الوضع الوبائي والمعطيات الحالية المتعلقة بنسق انتشار العدوى وبتقدم عمليات التلقيح ضد الفيروس وبمدى جاهزية المؤسسات والهياكل الاستشفائية على الصعيدين البشري واللوجستي للتعامل مع تطورات الوضع الوبائي.ودعا رئيس الحكومة إلى ضرورة التسريع في وتيرة عمليات التلقيح ضد هذا الوباء وضمان حسن سيرها على الوجه الأفضل حتى تشمل كل الفئات المستهدفة استنادا إلى المراحل التي ضبطتها الحملة الوطنية للتلقيح.وأكد رئيس الحكومة بالمناسبة أهمية القرارات والإجراءات والمقترحات التي تقدمها اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا مثمنا المجهودات الذي تبذلها اللجنة في هذا المجال ومبينا أن أشغالها ونتائج أعمالها وتصوراتها لا تخضع لأية ضغوطات مهما كان نوعها وأن استراتيجية عملها تقوم أساسا على المعايير العلمية البحتة.