   Om Kalthoum - أروح لمين  

ليلى الحداد لراشد الغنوشي: لن تبلغ ما تطمح اليه إلا في احلامك لأن الشعب فاهم اللعبة وما يحصل

Publié le Mardi 04 Mai 2021 - 13:29 قراءة: 0 د, 59 ث
اعتبرت الثلاثاء 4 ماي، النائبة عن حركة الشعب ليلى الحداد أن الجلسة العامة المنعقدة اليوم بالبرلمان جلسة لجلد رئيس الجمهورية ولتصفية حسابات سياسية معه وانه لم تكف خصومه صفحات التواصل الاجتماعي والمنبار الاعلامية لتخصيص جلسة لجلده متسائلة عن الجرم الذي ارتكبه.
واعربت النائبة في مداخلة لها خلال الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع قانون لتنقيح قانون المحكمة الدستورية عن حزنها لتحوّل البرلمان الى فضاء لتصفية حسابات سياسية مع رئيس الجمهورية معتبرة ذلك وسيلة من أحقر الوسائل.
وتوجهت بالقول الى رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي : “اقول لرئيس المجلس لن تبلغ ما تطمح اليه في احلامك لان الشعب فاهم اللعبة السياسية وما يحصل.


وكان عدد من نواب الشعب حملوا رئيس الجمهورية قيس سعيد المسؤولية السياسية في تعطيل إرساء المحكمة الدستورية وتنصيب الوزراء الذين منحهم البرلمان الثقة موجهين له تهما بمحاولات ضرب النظام القائم والاستقرار السياسي في البلاد. وبينوا في مداخلاتهم خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء والمخصصة للتداول في رد رئيس الجمهورية للقانون الأساسي المنقح لقانون المحكمة الدستورية،  أن قيس سعيد "لم يقدم حلولا  قانونية و دستورية ولم يظهر في أي مناسبة الإرادة السياسية اللازمة للخروج من الأزمة الخانقة بين مؤسسات الدولة، بل كان يختار فقط ما يزيدها تعقيدا"، حسب تقديرهم.



Commentaires


5 de 5 commentaires pour l'article 225239

Ahmed01  (France)  |Mardi 04 Mai 2021 à 17h 07m |           
فضحت النائبة شيخ الإخوان وقومه ومناوراتهم للإنقلاب على الدولة
مُناورات مُخزية ومُخجلة على كافة الصعُد
قميص عثمان الذي يرفعه الإخوان في ما سُمّي ـ تعسفا ـ بالبرلمان ، مُهترئ كوجوه الخونة : عليها غَبَرة ترهَقها قَتَرة

Fenac  (Tunisia)  |Mardi 04 Mai 2021 à 14h 14m |           
تبا لقريش هههههه

MedTunisie  (Tunisia)  |Mardi 04 Mai 2021 à 14h 12m |           
الخزي و العار الى ليلى الحداد و كل العملاء و الخونة المندسين بيننا

Kamelnet  ()  |Mardi 04 Mai 2021 à 13h 46m |           
هل ارساء المحكمة الدستورية لعبة ....أم ركيزة من النضام الديمقراطي....تبا لكم يا خونة

Ryan81  ()  |Mardi 04 Mai 2021 à 13h 44m |           
برميل بالفم والملا



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