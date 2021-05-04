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الداخلية : 7234 مخالفة لاجراءات الحد من انتشار كورونا خلال ال24 ساعة الماضية

Publié le Mardi 04 Mai 2021 - 12:25 قراءة: 0 د, 15 ث
أسفرت مجهودات الوحدات الأمنيّة التابعة لوزارة الدّاخليّة، في إطار مساهمتها في المجهود الوطني لمجابهة انتشار فيروس "كورونا" يوم 03 ماي 2021 على النتائج التالية:


- تحرير 5021 مخالفة ماليّة لعدم الالتزام بوضع الكمامات.


- تحرير 1475 مخالفة حظر جولان.

- تحرير 738 بين محاضر ومخالفات عدم احترام تراتيب حفظ الصحّة.

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