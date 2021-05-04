الداخلية : 7234 مخالفة لاجراءات الحد من انتشار كورونا خلال ال24 ساعة الماضية

أسفرت مجهودات الوحدات الأمنيّة التابعة لوزارة الدّاخليّة، في إطار مساهمتها في المجهود الوطني لمجابهة انتشار فيروس "كورونا" يوم 03 ماي 2021 على النتائج التالية:- تحرير 5021 مخالفة ماليّة لعدم الالتزام بوضع الكمامات.- تحرير 1475 مخالفة حظر جولان.- تحرير 738 بين محاضر ومخالفات عدم احترام تراتيب حفظ الصحّة.