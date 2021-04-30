عبد‌ ‌العزيز‌ ‌الصيد:‌ ‌سامي‌ ‌الفهري‌ ‌لن‌ ‌يغادر‌ ‌السجن‌ ‌بسبب‌ ‌عجزه‌ ‌عن‌ ‌توفير‌ ‌مبلغ‌ ‌الكفالة‌ ‌

قال‌ ‌الجمعة‌ ‌30‌ ‌أفريل،‌ ‌الأستاذ‌ ‌عبد‌ ‌العزيز‌ ‌الصيد،‌ ‌محامي‌ ‌صاحب‌ ‌قناة‌ ‌الحوار‌ ‌التونسي‌ ‌سامي‌ ‌الفهري‌ ‌إن‌ ‌موكله‌ ‌لن‌ ‌يتمتّع‌ ‌بالإفراج.‌ ‌وأضاف‌ ‌في‌ ‌تدوينة‌ ‌نشرها‌ ‌على‌ ‌صفحته‌ ‌بالفايسبوك،‌ ‌أن‌ ‌الفهري‌ ‌لن‌ ‌يغادر‌ ‌السجن‌ ‌ “لأنه‌ ‌غير‌ ‌قادر‌ ‌على‌ ‌توفير‌ ‌مبلغ‌ ‌الضمان‌ ‌المالي‌ ‌المقدّر‌ ‌بـ‌4‌ ‌مليارات‌ ‌وذلك‌ ‌باعتبار‌ ‌ وأن‌ ‌كل‌ ‌أمواله‌ ‌وممتلكاته‌ ‌مجمّدة‌ ‌على‌ ‌ذمة‌ ‌القضية‌ ‌ولا‌ ‌يمكنه‌ ‌التصرّف‌ ‌فيها”.‌ ‌يذكر‌ ‌أن‌ ‌الدائرة‌ ‌الجنائية‌ ‌المختصة‌ ‌في‌ ‌قضايا‌ ‌الفساد‌ ‌المالي‌ ‌بمحكمة‌ ‌الاستئناف‌ ‌بتونس،‌ ‌قد‌ ‌قرّرت‌ ‌أمس‌ ‌الخميس،‌ ‌قبول‌ ‌مطلب‌ ‌الإفراج‌ ‌عن‌ ‌صاحب‌ ‌قناة‌ ‌الحوار‌ ‌التونسي،‌ ‌سامي‌ ‌الفهري،‌ ‌مقابل‌ ‌تأمين‌ ‌كفالة‌ ‌قدرها‌ ‌4‌ ‌مليارات‌ ‌وذلك‌ ‌في‌ ‌ما‌ ‌يعرف‌ ‌بقضية‌ ‌“كاكتوس‌ ‌برود”‌ ‌و”التلفزة‌ ‌الوطنية”.‌ ‌وسبق للدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي، أن قضت حضوريا بالسجن 8 أعوام في حق سامي الفهري، صاحب قناة "الحوار التونسي" وغيابيا 10 أعوام في حق بلحسن الطرابلسي، صهر الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، مع النفاذ العاجل لكليهما وتخطئتهما بمبلغ 40 مليون دينار بالتضامن بينهما.وقام الفهري يوم 16 مارس 2021، بتسليم نفسه إلى الفرقة الأمنيّة المتعهّدة بتنفيذ بطاقة التفتيش الصادرة في حقّه يوم 12 مارس الماضي من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بهدف تنفيذ الحكم الصادر في حق الفهري في القضية التي رفعتها التلفزة التونسية و اتهمته وصهر الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي بالاستيلاء على مال المرفق العمومي، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائيّة بتونس 1 محسن الدالي في تصريح ل"وات".وتعود أطوار القضية إلى سنة 2012 حين رفع الممثل القانوني للتلفزة التونسية دعوى ضد شركة "كاكتوس برود" بتهمة الاستيلاء على 25 مليون دينار من أموال المؤسسة، من خلال بث برامج ترفيهية وأعمال درامية على التلفزة التونسية واستغلال معداتها التقنية لإنتاجها دون الحصول على مقابل، واستيلاء شركة "كاكتوس برود" على أموال الإعلانات التجارية أثناء بث البرامج التي أنتجتها الشركة.