محاكمة سواغ مان في 17 قضية

باب نات -

باشرت اليوم الدائرة الجناحية مكرر المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة النظر في 17 قضية تحيّل اتهم فيها مغني الراب سواغ مان بالتحيل على عدة مواطنين أجانب من جنسبات مختلفة بتحقيق أرباح عبر الاستثمارات في البورصة والمشاريع المختلفة وتسلم مبالغ مالية منهم فاقت 6 مليارات ثم أغلق هاتفه الجوال وغاب عن الانظار .وباستنطاق سواغ مان بحضور مترجم محلف تمسك بالبراءة نافيا نية التحيل على الشاكين.وطلب الاستاذ مهدي اللوز من القضاء تأخير جلسة المحاكمة لحضور الاستاذ الطيب بالصادق للترافع على سواغ مان ففوض محامو القائمين بالحق الشخصي النظر شانهم شان النيابة العمومية فقررت المحكمة تحديد موعد 23 سبتمبر للمحاكمة...