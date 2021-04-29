   Warda - بيسئلوني  

مسؤول من الحماية المدنيّة يوضّح حقيقة الانفجار في المهدية

Publié le Jeudi 29 Avril 2021 - 10:45 قراءة: 0 د, 35 ث
أكد المدير الجهوي للحماية المدنية بالمهدية العميد حاتم بوبكر حصول انفجار جدّ فجر اليوم بمصنع يقع بالمنطقة الصناعية في المهدية.

وأوضح في مداخلة هاتفية مع اذاعة الجوهرة اف ام" أن صورة الحادث تتمثل في حصول ضغط شديد بفعل البخار وتفاعل مواد كيميائية بصهريج مخصص لمعالجة مادة الفيتورة وتكريرها أسفر عن حصول انفجار والذي وصل دويه القوي الى المناطق المجاورة.


وأسفر الحادث عن اصابة عامل بحروق من الدرجة الثانية على مستوى اليدين بفعل البخار الساخن فيما تم تسجيل اضرار مادية بسيطة تمثلت أساسا في تكسّر زجاج النوافذ بالمصنع، وفق تعبيره.

كما أشار ذات المسؤول الى تدخل أعوان الحماية المدنية لاطفاء الحريق الذي اندلع بكمية صغيرة من مادة الفيتيورة وتم السيطرة عليه بشكل سريع.



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