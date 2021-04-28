التحالف من اجل النادي الافريقي يهدي حافلة لصنف الشبان ويحضر مع الهيئة لمة القدماء.

في اخر اجتماع لهيئة التحالف من اجل النادي الافريقي ثمن اعضاؤه برئاسة الدكتور محسن الطرابلسي المجهود الخرافي للمنخرطين ودعا الي دعم هذا المجهود من خلال التوجه الي شراء حافلة لاصناف الشبان ستكون احسن هدية في احتفالات المئوية بعد انزياح الكابوس تدريجيا.وثمن أعضاؤه عبر الصفحة الرسمية للتحالف ما يبذله الجميع من هيئة مديرة وجمهور لمزيد رص الصفوف والتلاحم والتواصل اكثر فاكثر في هذا الظرف الحساس من تاريخ الجمعية بعد ان لعب دورًا تاريخيا بفضل منخرطيه في المرور بالجمعية من الفترة الانتقالية بسلام وتسليم الامانة لهيئة جديدة طالبا من الجميع دعمها بشتي الطرق للخروج بالنادي الي بر الامان بعد الازمة التسييرية الحادة والأزمة المالية.وقد لعب التحالف ولايزال بفضل اعضاؤه الذين يحظون باجماع كبير دورًا كبيرًا من خلال مد النادي بحزام مالي يكون خير سند للهيئة . وكان حضور التحالف لافتا في اللمة الاخيرة التي نظمها قدماء الجمعية اخيرا حيث حضر الدكتور الطرابلسي وعضو التحالف لطفي القلمامي صحبة عضوي الهيئة المديرة سامي بلقاضي واحمد نابولطان كما يؤكد عودة الروح والوئام داخل الجمعية بعد تجاوز محنة النتائج في انتظار تسوية باقي الملفات وهو ما دعم الصورة الناصعة للنادي الذي ظهرت بوادر ومؤشرات تؤكد ان هناك مسعي للم الشمل بين جميع مكونات النادي.ويحتاج الافريقي فعلا في هذه المرحلة الحساسة لكل أبنائه ولكل اصحاب النفوس الخيرة للدفع به للأمام وفضلا عن هذا الدعم يسعي التحالف الي انجاز حجرات ملابس لائقة للاقسام الشابة في الفترة القادمة .