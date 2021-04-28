ليلى الحداد : قاتل الشرطية في فرنسا جاء الي البرلمان باستدعاء من ائتلاف الكرامة وهو من مناصريه

قالت الثلاثاء 27 أفريل، النائبة عن حركة الشعب ليلي الحداد ان قاتل الشرطية الفرنسية من مناصري ائتلاف الكرامة وأنه دخل الي البرلمان باستدعاء من ائتلاف الكرامة.وأضافت ليلى الحداد أن خطابات نواب ائتلاف الكرامة "المتطرفة" تؤثر على قواعدهم وتؤدي الي وقوع جريمة بشعة مست بالجالية التونسية وسمعة تونس في الخارج.