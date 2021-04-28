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ليلى الحداد : قاتل الشرطية في فرنسا جاء الي البرلمان باستدعاء من ائتلاف الكرامة وهو من مناصريه

Publié le Mercredi 28 Avril 2021 - 11:55 قراءة: 0 د, 17 ث
قالت الثلاثاء 27 أفريل، النائبة عن حركة الشعب ليلي الحداد ان قاتل الشرطية الفرنسية من مناصري ائتلاف الكرامة وأنه دخل الي البرلمان باستدعاء من ائتلاف الكرامة.

وأضافت ليلى الحداد أن خطابات نواب ائتلاف الكرامة "المتطرفة" تؤثر على قواعدهم وتؤدي الي وقوع جريمة بشعة مست بالجالية التونسية وسمعة تونس في الخارج.





Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 224907

Kamelnet  (Tunisia)  |Mercredi 28 Avril 2021 à 12h 24m |           
كاذبة..الراجل الي تحكي عليه هبط فديو ينفي مزاعمها



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