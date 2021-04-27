الحرس الديواني يحجز مبالغ مالية و بضائع مهربة بقيمة تجاوزت 700 ألف دينار

في إطار مكافحة التهريب و التجارة الموازية، تمكنت دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني بقليبية من حجز أوراق نقدية بقيمة 365 ألف دينار مخفية بإحكام على متن شاحنة لنقل البضائع. وقد تم إثر التنسيق مع النيابة العمومية بالجهة تحرير محضر حجز للمبلغ المالي ولوسيلة النقل.ومن جهة أخرى تمكنت فرقة الحرس الديواني بالمنستير من إحباط عملية تهريب لكمية هامة من العطورات والبطاريات الجافة وكماليات الهواتف الجوالة مجهولة المصدر محملة على متن شاحنة ذات ترقيم تونسي.ووفق بلاغ للديوانة, تم تحرير محضر في الغرض وبلغت القيمة الجملية للمحجوز 700 ألف دينار.