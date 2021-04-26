سامية عبو: الغنوشي يستغل الحصانة لابتزاز النواب ومساومتهم

افادت النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبّو في حوار عبر امواج اذاعة ديوان أف أم ان عريضة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي لم تصل بعد الى مساندة من قبل 109 نواب بسبب ابتزاز رئيس البرلمان لعدة أعضاء بمطالب رفع الحصانة عنهم.وقالت عبو أن الغنوشي يساوم هؤلاء النواب بمطالب رفع الحصانة التي يحتفظ بها لديه و لا يحيلها على اللجنة البرلمانية المختصة التي تستمع الى النائب ثم ترفع الأمر للجلسة العامة للتصويت على رفع الحصانة من عدمه .وقالت أن هناك العديد من مطالب رفع الحصانة تهم نوابا تعلقت بهم شبهات فساد مالي وصلت الى الغنوشي ...متابعة نحن دولة الشخص الواحد وهو الغنوشي.