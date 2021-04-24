وزير الصحة: غلق الحدود غير مطروح حاليا



Credits Jawhara FM

سلالة لكورونا سبق اكتشافها في تونس انقرضت ولم تعد موجودة

قاربنا 300 ألف جرعة تلقيح ونعمل على توفير كميات هامة في شهر جوان

قال وزير الصحة، فوزي المهدي، إن قرار غلق الحدود بسبب جائحة كورونا والسلالات الجديدة، أمر غير مطروح حاليا.وأضاف خلال مؤتمر صحفي انعقد اليوم السبت أن "اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا لم تقترح إلى حدّ اليوم على اللجنة الوطنية غلق الحدود".وعلق وزير الصحة حول إكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا في ولاية منوبة مبينا أن عمليات التقطيع الجيني للفيروس تتواصل أين يتم إكتشاف سلالة خاصة بتونس في بعض الأحيان.وذكر المهدي أن سلالة للفيروس سبق أو وقع اكتشافها في تونس إنقرضت ولم تعد موجودة .وأكد وزير الصحة أن السلالات الخطيرة من الفيروس المكتشفة حديثا هي السلالة البريطانية و جنوب افريقية والبرازيلية والهندية.وعلق وزير الصحة عن أسباب تواصل نسق التلاقيح للوقاية من فيروس كورونا بنسق بطيئ، حيث أكد أن الأمر يتعلق بضعف نشاط الاطار الطبي أو الوزارة وانما يتعق بقلة كميات التلاقيح المتوفرة على اعتبار أن الضغط عالمي.وأشار المهدي إلى أن دولا مثل الهند التي تقوم بتصنيع التلاقيح تراجع نسق تصديرها للتلاقيح على اعتبار أن حاجياتها أصبحت أكبر بسبب تفشى الفيروس.وأكد وزير الصحة العمل على التواصل مع مزودين آخرين لتوفير كميات أكبر قبل نهاية شهر جوان .