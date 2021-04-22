الهايكا تسلّط خطية مالية ب20 ألف دينار ضد قناة التاسعة من أجل انتهاك كرامة الإنسان

قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، في جلسته المنعقدة بتاريخ 29 مارس 2021، تسليط خطية مالية قدرها عشرون ألف دينار على القناة التلفزية الخاصة "التاسعة" من أجل ما تضمنته حلقة 04 مارس 2021 من برنامج "عبدلي شو تايم" من سب وشتم ومسّ من كرامة الانسان واعتداء على الحياة الخاصة للأفراد.واعتبرت القناة في حالة عود، حيث سبق للهيئة أن أصدرت قرارا يقضي بتسليط خطية مالية قدرها عشرة آلاف دينار بخصوص حلقة 19 نوفمبر 2020 من البرنامج ذاته لما تضمنته من خطاب فيه اعتداء على كرامة الإنسان وتعديّا على الحياة الخاصة للأفراد.كما وجه مجلس الهيئة لفت نظر للقناة الإذاعية الخاصة "موزاييك أف.أم" بخصوص خروقات متعلقة بالإشهار تمّ تسجيلها بتاريخ 13 و14 و15 و16 أفريل 2021، تمثلت في عدم الإعلان عن شارة البداية وشارة النهاية بالنسبة للومضات الإشهارية وعدم احترام قاعدة المدة الزمنية الدنيا للمضمون الإعلامي بين المضامين الإشهارية المحددة بخمس عشرة دقيقة وبث ومضات إشهارية في شكل شارة رعاية تتجاوز مدة سبع ثوان.ودعا مجلس الهيئة الإذاعة إلى الالتزام بأحكام القرار المتعلق بالقواعد السلوكية للإشهار حتى لا يضطر إلى اتخاذ الإجراءات المستوجبة وفقا لمقتضيات القرار وأحكام الفصل 29 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011.