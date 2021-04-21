   Abdelwahab - كلّ ده كان ليه  

6اشهر سجنا في حق شاب احتفل بعملية استشهاد الرائد فوزي الهويملي

Publié le Mercredi 21 Avril 2021 - 10:23 قراءة: 0 د, 21 ث
اصدرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس حكما ب6اشهر سجنا في حق شاب وذلك على خلفية احتفاله بعملية استشهاد الرائد فوزي الهويملي بمحيط محكمة الاستئناف ببنزرت بعد أن طعنه عنصر تكفيري موالي لداعش بسكين على مستوى الرقبة.

وقد انكر المتهم ما نسب اليه وبين انه لا علاقة له بالفكر المتشدد ولا يتبنى أي تنظيم إرهابي وانه نزل صورة الشهيد تاثرا بعملية استشهاده وليس للاحتفال بها واعتباره طاغوتا.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 224507



En continu

Toutes les news
.

الأربعاء 21 أفريل 2021 | 9 رمضان 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:34 19:01 16:01 12:25 05:37 04:04
19°
 23° % 59 :الرطــوبة
تونــس 13°
1.03 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
23°-1323°-1517°-1520°-1325°-13
  • Avoirs en devises
    20944,0

  • (20 avril)
  • Jours d'importation
    146
  •              1 € = 3,31179 DT        1$ =2,75796 DT
  • Solde Compte du Trésor   (20 avril)   1210,7 MDT