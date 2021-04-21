6اشهر سجنا في حق شاب احتفل بعملية استشهاد الرائد فوزي الهويملي

اصدرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس حكما ب6اشهر سجنا في حق شاب وذلك على خلفية احتفاله بعملية استشهاد الرائد فوزي الهويملي بمحيط محكمة الاستئناف ببنزرت بعد أن طعنه عنصر تكفيري موالي لداعش بسكين على مستوى الرقبة.



وقد انكر المتهم ما نسب اليه وبين انه لا علاقة له بالفكر المتشدد ولا يتبنى أي تنظيم إرهابي وانه نزل صورة الشهيد تاثرا بعملية استشهاده وليس للاحتفال بها واعتباره طاغوتا.



