الهاروني يدعو المشيشي إلى تفعيل التحوير الوزاري

النهضة في مشاورات مع أحزاب ومنظمات لإعلان موقف وطني دفاعا عن الثورة والدستور

دعا اليوم الأربعاء 21 أفريل 2021 رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني، رئيس الحكومة هشام المشيشي إلى ضرورة تفعيل التحوير الوزاري الذي نال ثقة البرلمان في انتظار إرساء المحكمة الدستورية.وفي حوار له في ماتينال اذاعة شمس اليوم الأربعاء 21 أفريل 2021، طالب الهاروني من رئيس الحكومة ممارسة صلاحياته كاملة والسماح للوزراء الجدد بالالتحاق بوزارتهم وممارسة مهاهم والتفرغ لحل مشاكل البلاد وإخراجها من أزماتها ومواجهة فيروس كورونا الذي بصدد حصد أرواح التونسيين.وشدد على ضرورة أن يتسلم وزير الداخلية الجديد مهامه.وقال الهاروني إن الحركة في مشاورات مع أحزاب ومنظمات من أجل إعلان موقف وطني دفاعا عن الثورة وعن الدستور.واتهم الهاروني رئيس الجمهورية بتعطيل التحوير الوزاري وتعطيل إرساء المحكمة الدستورية.ودعا الهاروني قيس سعيد إلى احترام رئيس الحكومة واحترام البرلمان واحترام الشعب، مشيرا إلى أن هناك محاولات تدفع إلى مواجهة بين الرئيس والنهضة.وانتقد الهاروني بشدة ما وصفه بمحاولة رئيس الدولة تجميع جميع القوات المسلحة في قصر قرطاج وفق تعبيره.وشدد قائلا 'احنا خايفين على رئيس الجمهورية موش خايفين منو'.