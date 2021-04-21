   Abdelwahab - كلّ ده كان ليه  

الهاروني يدعو المشيشي إلى تفعيل التحوير الوزاري

Publié le Mercredi 21 Avril 2021 - 10:14 قراءة: 0 د, 55 ث
دعا اليوم الأربعاء 21 أفريل 2021 رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني، رئيس الحكومة هشام المشيشي إلى ضرورة تفعيل التحوير الوزاري الذي نال ثقة البرلمان في انتظار إرساء المحكمة الدستورية.

وفي حوار له في ماتينال اذاعة شمس اليوم الأربعاء 21 أفريل 2021، طالب الهاروني من رئيس الحكومة ممارسة صلاحياته كاملة والسماح للوزراء الجدد بالالتحاق بوزارتهم وممارسة مهاهم والتفرغ لحل مشاكل البلاد وإخراجها من أزماتها ومواجهة فيروس كورونا الذي بصدد حصد أرواح التونسيين.


وشدد على ضرورة أن يتسلم وزير الداخلية الجديد مهامه.


النهضة في مشاورات مع أحزاب ومنظمات لإعلان موقف وطني دفاعا عن الثورة والدستور
وقال الهاروني إن الحركة في مشاورات مع أحزاب ومنظمات من أجل إعلان موقف وطني دفاعا عن الثورة وعن الدستور.

واتهم الهاروني رئيس الجمهورية بتعطيل التحوير الوزاري وتعطيل إرساء المحكمة الدستورية.

ودعا الهاروني قيس سعيد إلى احترام رئيس الحكومة واحترام البرلمان واحترام الشعب، مشيرا إلى أن هناك محاولات تدفع إلى مواجهة بين الرئيس والنهضة.

وانتقد الهاروني بشدة ما وصفه بمحاولة رئيس الدولة تجميع جميع القوات المسلحة في قصر قرطاج وفق تعبيره.

وشدد قائلا 'احنا خايفين على رئيس الجمهورية موش خايفين منو'.



Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 224505

Falfoul  ()  |Mercredi 21 Avril 2021 à 11h 23m |           
من واجب الحكومة الوطني ان يتسلم كل وزير مسؤولياته واداء واجبه الذي كلف به فورا ودون ترقب لان طابط شرا كشف عن نواياه ... ويجب اتوفير حكومة كاملة وناجزة ... تابط شرا يعادي كل السلطات في البلاد ..الحكومة البرلمان القضاء ويريد ان يستولي عليها جميععا بتوجيه من قوى استعمارية تضمر الشر لتونس وشعبها ولا ترضى له الا ان يكون عبدا تحت سيطرتها ...

RESA67  (France)  |Mercredi 21 Avril 2021 à 10h 26m |           
Mdr. Khaifin 3la Rais el joumhouria!!!



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