إدارة الهجرة السورية تنفي فرض "كفيل" على الوافدين من دول المغرب العربي

نفت إدارة الهجرة والجوازات في سوريا صحة الأنباء التي تداولتها بعض الصفحات والمواقع حول فرض إجراءات جديدة تتطلب وجود "كفيل" للوافدين من دول المغرب العربي إلى البلاد.وأكد مدير إدارة الهجرة والجوازات العميد عثمان هلال، في تصريح لوكالة الأنباء السورية (سانا)، أن "هذه الأخبار عارية تماما عن الصحة ومجرد شائعات تضليلية"، مشددا على أن القرارات المتعلقة بسياسات الدخول والإقامة تصدر حصرا عن الجهات الرسمية المخولة، وعبر القنوات القانونية الأصولية.ودعا العميد هلال المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى ضرورة توخي الدقة والحذر في نقل المعلومات، واعتماد المصادر الإعلامية الرسمية لوزارة الداخلية، وذلك لتجنب الانسياق وراء الأخبار الزائفة والمضللة.وكان عدد من الصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي قد تداول إشاعات حول فرض سوريا تأشيرة دخول وشروطا جديدة على الوافدين من دول المغرب العربي، مما أثار حالة من التساؤل والارتباك لدى بعض الراغبين في السفر إلى سوريا.