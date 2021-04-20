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خلال إفطار جماعي بسجن المرناقية: وزيرة العدل تشرف على موكب لتعليق شارات الرتب والأوسمة لعدد من أعوان و إطارات السجون والإصلاح في عيدهم الخامس والستين

Publié le Mardi 20 Avril 2021 - 22:12 قراءة: 0 د, 34 ث
باب نات - في إطار الاحتفال بالذكرى الخامسة والستين لعيد قوات الأمن الداخلي تحت شعار " أمن جمهوري في خدمة الشعب ودعامة للديمقراطية "، أشرفت وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان عشية يوم الثلاثاء بمقر السجن المدني بالمرناقية على موكب تولّت خلاله تعليق شارات الرتب والأوسمة لعدد من أعوان وإطارات الهيئة العامة للسجون و الإصلاح,




كما زارت الوزيرة بالمناسبة عدد من أجنحة سجن المرناقية وورشات التدريب و التكوين واطلعت على ظروف إقامة المودعين و تحادثت مع بعضهم، فضلا عن معاينة مدى التقيّد بتدابير و إجراءات تطبيق البروتوكول الصحي للتوقي من فيروس كورونا " كوفيد 19 " بالوحدة السجنية.
كما قاسمت وزيرة العدل الأعوان والإطارات و كذلك المساجين وجبة الإفطار في إطار إفطار جماعي انتظم بالمناسبة.

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