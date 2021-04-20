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الهايكا تقرر تأخير بث مسلسل الجاسوس الي ما بعد الساعة العاشرة بسبب ما وصفتها الايحاءات البذيئة والغير لائقة

Publié le Mardi 20 Avril 2021 - 15:22 قراءة: 0 د, 25 ث
أعلنت الثلاثاء 20 أفريل، الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، تأخير بث مسلسل الجاسوس على قناة التاسعة بسبب ما وصفتها العبارات والايحاءات البذيئة والغير لائقة.

وأفادت الهيئة بأنه تم اتخاذ هذا القرار بعد رصد الحلقات الأولى من المسلسل المذكور، والذي تلقت الهيئة عديد الشكايات بخصوصه، ومعاينة ما تضمنه من عبارات وإيحاءات وإشارات مبتذلة من شأنها التأثير على الفئات الحساسة من المشاهدين خاصة منهم القصر على اعتبار أن بعض مضامينه لا تتلاءم مع سنّهم ودرجة نضجهم وبالنظر لتوقيت بثّه الذي يسمح بمتابعته من قبلهم.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 224470

Incuore  (Tunisia)  |Mardi 20 Avril 2021 à 15h 48m |           
هي بذيئة و لا تلغى ملا كلاب



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