   Abdelhalim - حاول تفتكرني  

رئيس الحكومة يستقبل محافظ البنك المركزي

Publié le Lundi 19 Avril 2021 - 17:34 قراءة: 0 د, 20 ث
استقبل رئيس الحكومة هشام مشيشي، صباح اليوم الاثنين 19 أفريل 2021 بقصر الحكومة بالقصبة، محافظ البنك المركزي مروان العباسي الذي قدّم له تقريرا حول القوائم المالية لسنة 2020 وتقرير مراقبي المحاسبات. وذلك بحضور وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي.

ومثّل اللقاء فرصة تم خلالها التطرق إلى الوضع الاقتصادي والمالي الراهن في تونس وسبل اصلاح المالية العمومية وتجاوز التحديات المطروحة بسبب انتشار جائحة كوفيد-19 وتداعياتها على الاقتصاد الوطني.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 224412



En continu

Toutes les news
.

الاثنين 19 أفريل 2021 | 7 رمضان 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:32 18:59 16:01 12:25 05:40 04:07
16°
 17° % 48 :الرطــوبة
تونــس
6.69 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
17°-923°-1025°-1324°-1522°-15
  • Avoirs en devises
    21769,1

  • (19 avril)
  • Jours d'importation
    152
  •              1 € = 3,30932 DT        1$ =2,77323 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19 avril)   1684,8 MDT