رئيس الحكومة يستقبل محافظ البنك المركزي

استقبل رئيس الحكومة هشام مشيشي، صباح اليوم الاثنين 19 أفريل 2021 بقصر الحكومة بالقصبة، محافظ البنك المركزي مروان العباسي الذي قدّم له تقريرا حول القوائم المالية لسنة 2020 وتقرير مراقبي المحاسبات. وذلك بحضور وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي.



ومثّل اللقاء فرصة تم خلالها التطرق إلى الوضع الاقتصادي والمالي الراهن في تونس وسبل اصلاح المالية العمومية وتجاوز التحديات المطروحة بسبب انتشار جائحة كوفيد-19 وتداعياتها على الاقتصاد الوطني.



