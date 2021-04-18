6 مراكز للتلقيح تفتح أبوابها ليرتفع عدد المراكز إلى 38

أعلنت وزارة الصحة عن فتح 6 مراكز تلقيح إضافية وذلك سعيا للترفيع من نسق تطعيم المواطنين والمواطنات باللقاح المضاد لفيروس كورونا في أفضل الظروف وتجنّبا للاكتظاظ في مراكز التلقيح،وفتحت هذه المراكز في كل من : الوردية، الجمّ، ڤرمبالية، منزل بورڤيبة، تاجروين، المتلوّيووفق بلاغ لوزارة الصحة ارتفع عدد مراكز التلقيح إلى 38 مركزا موزّعا على كامل تراب الجمهورية، كما تعتزم الوزارة فتح مراكز إضافية على امتداد الحملة الوطنية للتلقيح.وتجدر الإشارة إلى أن الفرق الطبية المتنقّلة تواصل عملها وتقوم بتطعيم المسنّين في مختلف دور ومؤسسات رعاية المسنّين وذلك بالتنسيق مع السلط المعنيّة وبالشراكة مع مكونات المجتمع المدني.كما تذكّر وزارة الصحة كافة المسجّلين في منظومة ايفاكس بضرورة إحترام توقيت وتاريخ دعوتهم لتلقي اللقاح وذلك ضمانا لمزيد إحكام عملية التطعيم وتجنّبا للإزدحام والإنتظار على مستوى مراكز التلقيح.