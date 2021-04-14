الطبيب زكرياء بوقرة ينصح كل شخص يستطيع أخذ اجازة ان يسارع لان الوضع خطير

في تدوينة مخيفة طالب الطبيب زكرياء بوقرة من الموظفين وكل شخص يستطيع أخذ اجازة ان يسارع لان الوضع خطير للغاية.وكتب بوقرة في صفحته الرسمية علي الفايسبوك التدوينة التالية "الي ينجم ياخو كونجي (باي طريقة) ياخذو توةالوضع خطير وخطير جدا"وكانت وزارة الصحة سجّلت يوم 12 أفريل الجاري،64 حالة وفاة و1664 إصابة جديدة بالفيروس من جملة 5950 تحليلا مخبريا.وأوضحت الوزارة في بلاغها المتعلق بالوضع الصحي بالبلاد أن العدد الجملي للوفيات والإصابات المكتشفة بلغ على التوالي 9396 حالة وفاة و 274604 إصابة، منذ ظهور هذا الوباء في تونس بداية مارس الماضي.