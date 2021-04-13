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بسيّس: سعيّد روّح سخون من مصر وهاجم الاسلام السياسي من جامع الزيتونة

Publié le Mardi 13 Avril 2021 - 15:58 قراءة: 0 د, 34 ث
قال الثلاثاء 13 افريل، الاعلامي برهان بسيس ان رئيس الجمهورية قيس سعيد لا يفرّق بين المناسبات لذلك هو يحافظ على نفس الخطاب مهما كانت المناسبة وذلك في تعليق على كلمته من جامع الزيتونة.

وأشار بسيس الي أن كلمة سعيد في بداية السنة الادارية تحدث فيها عن الغرف المظلمة والخصوم السياسيين وهو نفس الشيء في شهر رمضان.
وتابع بسيس متهكما "قيس سعيّد روّح سخون من مصر ورجع الرسالة للسلطات المصرية بأن الزيارة أعجبته لدرجة انه يكرر نفس الخطاب" في اشارة للخطاب المتعلق بالتصدي لتنظيم الاخوان.

وأضاف بسيس بأن قيس سعيد تذكر ايضا اتحاد علماء المسلمين وعلق قائلا "صحة النوم تذكروا مخّر ملف اتحاد علماء المسلمين عبير موسي هربت بيه".



Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 224114

Citoyenlibre  (France)  |Mardi 13 Avril 2021 à 17h 46m |           
هذا ما جنا علينا الدين والإسلام ولم نتخلص من هذا المأزق مادام أكثرنا يؤمن بخرافات الاولين ،

Aziz75  (France)  |Mardi 13 Avril 2021 à 17h 09m |           
هذا النوع من الخطاب الذي يفرق و لا يجمع. يمهد الطريق إلى مزيد من الطفرقة و التطاحن بين أفراد المجتمع الواحد. حينما تقدم للإنتخبات يعلم و على يقين فصول الدستور، لذا يعلم ما له و ما عليه. مرض العظمة و التكبر و التغول و الإستنجاد بالغير تسمى خيانة للوطن.



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