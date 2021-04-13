بسيّس: سعيّد روّح سخون من مصر وهاجم الاسلام السياسي من جامع الزيتونة

قال الثلاثاء 13 افريل، الاعلامي برهان بسيس ان رئيس الجمهورية قيس سعيد لا يفرّق بين المناسبات لذلك هو يحافظ على نفس الخطاب مهما كانت المناسبة وذلك في تعليق على كلمته من جامع الزيتونة.وأشار بسيس الي أن كلمة سعيد في بداية السنة الادارية تحدث فيها عن الغرف المظلمة والخصوم السياسيين وهو نفس الشيء في شهر رمضان.وتابع بسيس متهكما "قيس سعيّد روّح سخون من مصر ورجع الرسالة للسلطات المصرية بأن الزيارة أعجبته لدرجة انه يكرر نفس الخطاب" في اشارة للخطاب المتعلق بالتصدي لتنظيم الاخوان.وأضاف بسيس بأن قيس سعيد تذكر ايضا اتحاد علماء المسلمين وعلق قائلا "صحة النوم تذكروا مخّر ملف اتحاد علماء المسلمين عبير موسي هربت بيه".