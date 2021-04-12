   Bouchnak - نغني لنحيا  

علي الكعلي يوقع على مذكرة تفاهم مع المؤسسة المالية الدولية (SFI) خاصة بتوفير دعم فني لتحسين مناخ الإستثمار والأعمال

Publié le Lundi 12 Avril 2021 - 15:36 قراءة: 0 د, 58 ث
وقع وزير الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار علي الكعلي والممثل المقيم للمؤسسة المالية الدولية (SFI) التابعة لمجموعة البنك الدولي Georges Joseph GHORRA بتونس، على مذكرة تفاهم بين الجمهورية التونسية والمؤسسة بحضور ممثلين عن الإتحاد الأوروبي وسفارة سويسرا بتونس.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تقديم دعم فني لمزيد تحسين مناخ الإستثمار والأعمال وتطويره من خلال إنجاز بعض الدراسات وتقديم الإستشارات في الغرض وذلك بتمويل مشترك من الأطراف الثلاثة.


وبيّن الوزير بالمناسبة، أن هذه الإتفاقية تأتي تعزيزا لجهود الحكومة التونسية في إطار برنامجها الإصلاحي الخاص بتطوير مناخ الأعمال وتحسين قدرة تونس التنافسية في مجال الإستثمار على جميع الأصعدة، لاسيما الصعيد المؤسساتي والتشريعي، معربا عن تقديره للمؤسسة المالية الدولية والإتحاد الأوروبي والحكومة السويسرية على مساهماتهم القيمة في هذا الإتجاه خلال السنوات الأخيرة.

من جانبه أكد Georges Joseph GHORRA ، استعداد مؤسسته لمواصلة تقديم الدعم الضروري بما يساعد تونس على تحسين ترتيبها في التقارير الدولية ذات العلاقة خاصة تقرير "Doing business"، مشيرا إلى أهمية الإصلاحات في هذا الجانب لما لها من إنعكاسات إيجابية على حفز القطاع الخاص على الإستثمار والمشاركة بكثافة أكبر في الحركة الإقتصادية والتنموية بالبلاد.

كما أكد ممثل الإتحاد الأوروبي وممثل السفارة السويسرية بتونس على الإستعداد لمواصلة دعم تونس في تنفيذ برامجها الإصلاحية وتحقيق إنتقال إقتصادي ناجع وشامل.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 224050



En continu

Toutes les news

الاثنين 12 أفريل 2021 | 30 شعبان 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:24 18:53 15:59 12:27 05:49 04:19
20°
 22° % 60 :الرطــوبة
تونــس 14°
2.57 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
22°-1419°-1120°-817°-1317°-13
  • Avoirs en devises
    21886,8

  • (8 avril)
  • Jours d'importation
    153
  •              1 € = 3,30391 DT        1$ =2,77868 DT
  • Solde Compte du Trésor   (8 avril)   1419,6 MDT