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التلقيح ضد كوفيد-19 - زارة الصحة تدعو المواطنين الى الالتزام بتاريخ وموعد التلقيح المحددين في الSMS

Publié le Lundi 12 Avril 2021 - 11:11 قراءة: 0 د, 20 ث
حرصًا على حسن سير عملية التلقيح ضد كوفيد-19 والتقليص في آجال الإنتظار في مراكز التلقيح، تدعو وزارة الصحة كل من تصله دعوة لتلقي جرعة التلقيح الإلتزام بالتاريخ والتوقيت المحددين في الرسالة النصية.

وتذكر الوزارة أن التقدم لتلقي التلقيح بعد التاريخ المحدد غير ممكن ويفضي آليا إلى تأجيله إلى موعد لاحق.


وللاشارة بلغ عدد الملقحين في اليوم التاسع والعشرين من الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا 142932 شخصا

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