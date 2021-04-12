رئيس الجمهورية يصل تونس بعد أداء زيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية

غادر رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء وم الأحد 11 أفريل 2021، القاهرة بعد أداء زيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية من 9 إلى 11 أفريل 2021.وجرت مراسم توديع رسمية بمطار القاهرة الدولي أشرف عليها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.وحل رئيس الجمهورية، مساء الأحد بمطار تونس قرطاج الدولي حيث كان في استقباله رئيس الحكومة هشام مشيشي ووالي تونس الشاذلي بوعلاق ورئيسة بلدية تونس سعاد عبد الرحيم وعدد من أعضاء الديوان الرئاسي.وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد، أشرف مساء الأحد 11 أفريل 2021 بدار الأوبرا بالقاهرة، على أمسية فنية مشتركة أقيمت على شرفه، وذلك بحضور وزيرة الثقافة ووزير السياحة والتراث المصريين. وتمثل هذه الأمسية أول تظاهرة تنتظم في إطار الاحتفال بسنة 2021 - 2022 سنة الثقافة التونسية المصرية.وبعد ظهر بعد ظهر يوم الأحد 11 أفريل 2021، تنقل رئيس الجمهورية قيس سعيد، إلى الضفة الشرقية من قناة السويس وإلى المكان الذي عبرت منه القوات المسلحة المصرية القناة قبل أن تسيطر على خط برليف في ساعات قليلة.وذكر رئيس الدولة، في هذا السياق، أنه حينما تتوفر الإرادة في التحرير حتى تستعيد الأمة مجدها وشرفها يمكن أن ترفع كل التحديات. وأشار رئيس الجمهورية إلى أنه لا يزال يحتفظ بذكرى رفع أحد الجنود المصريين العلم المصري بعد العبور، كما ذكر بأن كتيبة من الجيش التونسي تولت في تلك الأيام الخالدة المشاركة في الدفاع عن منطقة قرب قناة السويس. كما زار رئيس الجمهورية خط برليف الذي دمرته القوات المصرية واستولت عليه في الساعات الأولى لحرب أكتوبر واستمع إلى عرض قدمه قائد الجيش الميداني الثاني المصري حول هذا الانتصار العسكري الذي حققته القوات المصرية في استرجاع جزء من سيناء. كما تطرق رئيس الجمهورية إلى بعض التفاصيل التي لا يزال يحتفظ بها حول حرب أكتوبر التي انطلقت على الساعة الثانية ظهرا من يوم العاشر من رمضان المعظم.وكان رئيس الجمهورية أدى صباح الأحد 11 أفريل 2021، مرفوقا بوزير السياحة والآثار المصري، زيارة ميدانية إلى العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة حيث إطلع على أبرز مكوناتها الحكومية والسكنية والخدماتية ومراحل تشييدها وخصوصيتها، وزار مسجد الفتاح العليم وكنيسة ميلاد المسيح.