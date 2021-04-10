   Ali Riahi - El 3alam Yedhak  

اجراءات الوقاية من كورونا محور الندوة الدورية للولاة

Publié le Samedi 10 Avril 2021 - 09:04 قراءة: 0 د, 53 ث
يشرف رئيس الحكومة هشام مشيشي صباح اليوم السبت 10 أفريل 2021 على أشغال الندوة الدورية للولاة وذلك بثكنة الحرس الوطني بالعوينة.

وستخصّص الندوة في جانب منها لتقييم الاجراءات المتخذة في اعقاب الاجتماع الدوري للهيئة الوطنية للمجابهة انتشار فيروس كورونا، كما سيتم عرض اخر الاستعدادات لشهر رمضان المعظم وتدارس سبل المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن وحماية المستهلك.




وكان رئيس الحكومة، هشام المشيشي، قال أمس "إن الإجراءات المشددة التي تم اتخاذها مؤخرا لمجابهة الوضعية الخطيرة التي تسبب فيها تفشي فيروس كورونا، يمكن أن تكون محل تقييم وإعادة نظر، خاصة وأن رئيس الجمهورية، قيس سعيّد "طلب تعديل توقيت حظر الجولان".

وأشار المشيشي في تصريح إعلامي مساء الجمعة، على هامش زيارته إلى مشروع " فرحة الصحراء " للباكورات الجيوحرارية بشانشو من معتمدية الحامة في ولاية قابس، إلى أن هذه المسألة ستأخذها الحكومة بعين الاعتبار.

وكانت الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا، أعلنت يوم الأربعاء الماضي، عن جملة من الإجراءات الجديدة، خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 30 أفريل 2021، من أبرزها  دعوة الولاة بمختلف الجهات إلى إعلان حظر الجولان انطلاقا من السابعة مساء إلى الخامسة صباحا.


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