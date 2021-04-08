المحقّق رياض جراد: رجل أعمال نافذ في الدولة العميقة له علاقة بالنهضة يقف وراء التسريبات

كشف الكرونيكور رياض جراد في مداخلة على قناة التاسعة ان رجل أعمال نافذ في الدولة العميقة يقف وراء التسريبات الأخيرة التي عرضها راشد الخياري.واضاف رياض جراد " هذا الشخص كان ملاحقا في قضايا فساد ولكنه اليوم تحول الى حليف للحركة".وتابع " المستفيد الوحيد من التسريبات هي النهضة التي تحاول التغطية على العديد من الملفات".وأكد رياض جراد ان الدولة العميقة استوعبت النهضة والعكس صحيح.وكانت مديرة ديوان رئيس الجمهورية نادية عكاشة، نشرت صباح يوم الخميس، تدوينة على صفحتها الرسمية على الفايسبوك اكدت من خلالها انها على "علم بمن وراء هذه الحملات المغرضة والقذرة وليست معنية بكل هذه التفاهات العقيمة لا من بعيد و لا من قريب".وجاءت تدوينة عكاشة على خلفية التسريبات التي تم تداولها مؤخرا للمحامية مايا القصوري بخصوص التدخل في تعيين رئيس الحكومة.ويشار إلى أن المستشار الحكومي السابق جوهر بن مبارك إعتبر "هذه التسريبات تأكيد على إختراق قصر قرطاح والسعي للإطاحة بحكومة الفخفاخ".