   Abdelwahab - الجندول  

سعيد الجزيري يعلن مجدّدا انصافه من طرف القضاء وانتصاره على الهايكا

Publié le Jeudi 08 Avril 2021 - 15:25 قراءة: 0 د, 32 ث
أعلن الابعاء 7 أفريل، النائب سعيد الجزيري وصاحب اذاعة القرآن الكريم انتصاره على الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري الهايكا.
وأوضح الجزيري أن المحكمة الابتدائية بزغوان قضت برفع حجز معدات بث اذاعة القرآن الكريم معلنا أنه سيتم استئناف بث الاذاعة في الأيام القادمة.
يذكر أنه تم الأربعاء 17 مارس 2021، تنفيذ قرار الهايكا والمتعلق بالإذن بحجز التجهيزات الضرورية للبث التابعة للقناة الإذاعية القرآن الكريم وذلك لممارستها نشاطات بث دون إجازة حسب بيان للهيئة.


تجدر الاشارة إلى أنه سبق للقضاء أن أنصف سعيد الجزيري ضد الهايكا باعتبار أنه تم رفض قرارها المتعلق بعدم تسليم رخصة لاذاعة القرآن الكريم رغم استجابته لجميع الشروط حسب تصريحاته.





Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 223851

Afarit  (South Africa)  |Jeudi 08 Avril 2021 à 15h 34m |           
رغم اختلافنا معه إلا أن الهايكا أثبتت أنها مؤسسة الإلحاد



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