تطوير علاقات الأخوّة والتعاون محور لقاء الجرندي بسفير المملكة العربية السعودية

مثلت سبل تعزيز وتطوير علاقات الأخوّة والتعاون المثمر بين تونس والمملكة العربية السعودية في كافة المجالات، أبرز محاور اللقاء الذي جمع اليوم الأربعاء 07 أفريل 2021 وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي مع سفير المملكة العربية السعودية بتونس عبد العزيز بن علي الصقر.وجدد عثمان الجرندي خلال اللقاء التأكيد على متانة العلاقات التاريخية بين تونس والمملكة العربية السعودية، وتطلع بلادنا لمزيد تعزيزها خدمة لمصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.من جهته، أكد عبد العزيز بن علي الصقر حرص المملكة العربية السعودية على مزيد الإرتقاء بمستويات التعاون الثنائي القائمة مع تونس على كافة الأصعدة. كما هنأ السفير السعودي تونس على عضويتها الناجحة بمجلس الأمن الدولي والدور الإيجابي الذي لعبته لخدمة القضايا العربية وتعزيز مقومات الأمن والسلم الدوليين.