رئيس الجمهورية يتحادث هاتفيا مع العاهل الاردني اثر الاحداث الأخيرة التي شهدتها بلاده

أجرى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، صباح اليوم الأربعاء 7 أفريل 2021، مكالمة هاتفية مع الملك الأردني عبد الله الثاني عبّر له فيها عن خالص التمنيات له والشعب الأردني بدوام الاستقرار والأمن بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها المملكة الأردنية الهاشمية.وجدّد رئيس الدولة، بالمناسبة، الإعراب عن عزمه الراسخ على مزيد توثيق وشائج الأخوة وتعزيز روابط التعاون المتميزة والعريقة بين تونس والأردن لما فيه خير ومصلحة الشعبين الشقيقين.ومن جانبه، عبّر الملك عبد الله الثاني عن امتنانه لهذه المكالمة، وأبدى حرصه على تطوير العلاقات الثنائية. كما أعرب عن استعداده لتلبية دعوة رئيس الجمهورية لزيارة تونس حال تحسّن الأوضاع الوبائية التي تجتاح العالم بسبب وباء كوفيد-19.والأحد، أعلنت السلطات الأردنية أن "تحقيقات أولية" أظهرت تورط الأمير حمزة مع "جهات خارجية" وما تسمى بـ"المعارضة الخارجية" في "محاولات لزعزعة أمن البلاد" و"تجييش المواطنين ضد الدولة"، وهو ما نفاه الأمير، عبر تسجيل مصور منسوب إليه.والإثنين وقع الأمير حمزة، رسالة لأخيه الملك بعد وساطة عمه الحسن قال فيها: "إنني أضع نفسي بين يدي جلالة الملك، وسأبقى على عهد الآباء والأجداد، وفيا لإرثهم، سائرا على دربهم، مخلصا لمسيرتهم ورسالتهم ولجلالة الملك، وملتزما بدستور المملكة الأردنية الهاشمية العزيزة. وسأكون دوما لجلالة الملك وولي عهده عونا وسندا".