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نقابة وكالة تونس افريقيا للأنباء ترفض تعيين كمال بن يونس مديرا عاما وتدعو الحكومة الي التراجع عنه

Publié le Lundi 05 Avril 2021 - 19:42 قراءة: 0 د, 20 ث
عبّرت الاثنين 5 أفريل، نقابة وكالة تونس افريقيا للأنباء التابعة لاتحاد الشغل عن رفضها تعيين الصحفي كمال بن يونس رئيسا مديؤا عاما للوكالة.

ودعت النقابة الحكومة الي التراجع عن هذا التعيين مؤكدة، تمسكها بأن تكون التعيينات على أساس البرامج.


وحذرت من أن تعيين أي شخص له ارتباطات ومحسوب على كيانات سياسية وحزبية في اطار المحاصصة سيلقى الرفض من طرف عموم أبناء وبنات وكالة تونس افريقيا للأنباء.



Commentaires


4 de 4 commentaires pour l'article 223683

BenMoussa  (Tunisia)  |Lundi 05 Avril 2021 à 20h 21m |           
رفضوه لانه من افضل الصحافيين التونسيين سواء على المستوى العلمي او الخبرة في الصحافة العالمية او على المستوى الفكري
هذا رابط للسيرة الذاتية لكمال بن يونس
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Amir1  (Tunisia)  |Lundi 05 Avril 2021 à 20h 19m |           
نقابات نهب المال العام وباراشوك الفساد

Cartaginois2011  ()  |Lundi 05 Avril 2021 à 20h 16m |           
يجب الوقوف بكل حزم ضد كل هذه الفاشية اليسارية التي استحوذت بالقوة على المؤسسات الاعلامية العمومية...اموال الشعب تتصرف فيه جماعة تفرض ارائها وطرق عملها،بتنسيق مع غرف مجهولة،و اذا عينت السلطات مسؤولا ،باسم الشعب،تخرج علينا خرافة المحاصصة والتعيينات السياسية....الخ

Falfoul  (Tunisia)  |Lundi 05 Avril 2021 à 20h 03m |           
وكالة تونس افريقيا للانباء ... اتذكر هالوكالة شكون يخدم فيها وكيف يتم تعيينهم ...



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