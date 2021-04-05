نقابة وكالة تونس افريقيا للأنباء ترفض تعيين كمال بن يونس مديرا عاما وتدعو الحكومة الي التراجع عنه

عبّرت الاثنين 5 أفريل، نقابة وكالة تونس افريقيا للأنباء التابعة لاتحاد الشغل عن رفضها تعيين الصحفي كمال بن يونس رئيسا مديؤا عاما للوكالة.ودعت النقابة الحكومة الي التراجع عن هذا التعيين مؤكدة، تمسكها بأن تكون التعيينات على أساس البرامج.وحذرت من أن تعيين أي شخص له ارتباطات ومحسوب على كيانات سياسية وحزبية في اطار المحاصصة سيلقى الرفض من طرف عموم أبناء وبنات وكالة تونس افريقيا للأنباء.