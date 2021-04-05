نصاف بن علية ترافق وزير السياحة في زيارة إلى روسيا في إطار الترويج للوجهة التونسية

يؤدي الحبيب عمار وزير السياحة حاليا زيارة رسمية إلى روسيا تتواصل إلى يوم 07 أفريل 2021، مرفوقا بكاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي ومديرة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علية.ووفق بلاغ لوزارة السياحية, ستكون هذه الزيارة مناسبة لعقد جلسات عمل مع كبار المسؤولين في روسيا للتباحث حول كيفية تطوير التعاون الثنائي بين البلدين خاصة في مجالي السياحة والثقافة.كما سيتم خلال هذه الزيارة إجراء لقاءات مع أصحاب وكالات الأسفار والسياحة ومتعهدي الرحلات وعدد من الصحفيين ووسائل الإعلام الروسية والعالمية وذلك في إطار الترويج للوجهة التونسية واستعادة النشاط السياحي لنسقه وفقا للبروتوكول الصحي الخاص بالقطاع السياحي وذلك فور تحسن الأوضاع الصحية في تونس وفي روسيا وفي العالم بصفة عامة.