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نصاف بن علية ترافق وزير السياحة في زيارة إلى روسيا في إطار الترويج للوجهة التونسية

Publié le Lundi 05 Avril 2021 - 17:45 قراءة: 0 د, 35 ث
يؤدي الحبيب عمار وزير السياحة حاليا زيارة رسمية إلى روسيا تتواصل إلى يوم 07 أفريل 2021، مرفوقا بكاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي ومديرة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علية.

ووفق بلاغ لوزارة السياحية, ستكون هذه الزيارة مناسبة لعقد جلسات عمل مع كبار المسؤولين في روسيا للتباحث حول كيفية تطوير التعاون الثنائي بين البلدين خاصة في مجالي السياحة والثقافة.


كما سيتم خلال هذه الزيارة إجراء لقاءات مع أصحاب وكالات الأسفار والسياحة ومتعهدي الرحلات وعدد من الصحفيين ووسائل الإعلام الروسية والعالمية وذلك في إطار الترويج للوجهة التونسية واستعادة النشاط السياحي لنسقه وفقا للبروتوكول الصحي الخاص بالقطاع السياحي وذلك فور تحسن الأوضاع الصحية في تونس وفي روسيا وفي العالم بصفة عامة.

Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 223678

Cartaginois2011  ()  |Lundi 05 Avril 2021 à 18h 34m |           
ان شاء الله جماعة ديوان قرطاج ما يحطولهمش العصى في العجلة كيف ما عملوا للوفد اللي مشى للدوحة

Tounsimuslim2014  ()  |Lundi 05 Avril 2021 à 18h 07m |           
هذا هو الاستهتار بعينيه، ما دخل نصاف في السياحة
تقول للعباد اقعدو في دياركم و هي تعمل في الشوبنق على ظهر التونسي



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