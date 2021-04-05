باب نات - اصدرت هيئة الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائية بتونس حكما ب16 سنة سجنا وخطية مالية ب157 ألف دينار في حق موظف بنكي وجهت له تهمة الخيانة الموصوفة،وذلك على خلفية استيلائه على اموال من حسابات الحرفاء قدرت بحوالي 157 ألف دينار على مراحل وانفاقها على ملذاته الخاصة.
16 سنة سجنا في حق "بنكاجي" استولى على اموال من حسابات الحرفاء
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الاثنين 05 أفريل 2021 | 23 شعبان 1442
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