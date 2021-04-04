تطوير التعاون المشترك محور مكالمة هاتفية بين المشيشي ووزير الداخلية القطري

أجرى رئيس الحكومة هشام مشيشي اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني.ونوّه رئيس الحكومة بهذه المناسبة بالعلاقات الأخوية المتينة التي تجمع بين البلدين كما أكد على ضرورة العمل على مزيد تدعيمها في كل المجالات.وتناول اللقاء سبل مزيد الاستفادة من تجربة البلدين في ميادين التدريب والتكوين القضائي ومزيد تطوير التشارك والتعاون الفني في هذا المجال.من جانبه أكّد رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، حرص بلاده على تطوير علاقات التعاون مع تونس في كل ما من شأنه أن يعود بالفائدة والازدهار على البلدين والشعبين الشقيقين.ومثل اللقاء فرصة شدّد من خلالها رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري على استعداد الجانب القطري لمساعدة بلادنا والتطلع إلى تدعيم الإستثمارات القطرية بتونس ودفع التعاون بين المستثمرين القطريين والتونسيين.كما عبر المسؤول القطري عن رغبة بلاده في الإستفادة من الخبرات واليد العاملة التونسية التي اثبتت نجاعتها وامتيازها من خلال العمل في قطر، خاصة وان الدوحة مقبلة على استضافة مونديال كرة القدم 2022.