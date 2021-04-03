   Abdelhalim - Ya Khalil Elalb  

الحرس الديواني يحجز كميات من الملابس والسجائر المهربة بقيمة 300ألف دينار

Publié le Samedi 03 Avril 2021 - 19:49 قراءة: 0 د, 26 ث
تمكنت اليوم السبت 3أفريل 2021 فرقة الحرس الديواني بالمهدية من إحباط محاولة تهريب كميات من الملابس الجاهزة والأحذية الرياضية المهربة المحملة على متن شاحنتين.

ووفق بلاغ للديوانة تم تحرير محضري حجز في الغرض وقد بلغت القيمة الجملية للمحجوز 200ألف دينار.


كما قامت دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني بتوزر بحجز كمية من الملابس الجاهزة المهربة بقيمة 60 ألف دينار.

ومن جهة أخرى حجزت فرقة الحرس الديواني بصفاقس كمية من السجائر المهربة أجنبية المصدر مخفية داخل مخابئ مهيئة على متن سيارة خفيفة.
تم تحرير محضر في الغرض بقيمة 30ألف دينار.

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