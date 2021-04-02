قضية استشهاد الرائد فوزي الهويملي ذبحا بسكين امام القضاء المختص في الارهاب

باب نات -

نظرت صباح اليوم الجمعة 2 افريل 2021 هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس في ملف استشهاد الرائد فوزي الهويملي بمحيط دائرة محكمة الاستئناف ببنزرت بعد طعنه بسكين كبير الحجم على مستوى رقبته يوم 23 سبتمبر 2019 من قبل عنصر تكفيري موالي لداعش أصيل منطقة بنزرت ومن مواليد 1995 وقد تمكنت الوحدات الأمنية من ايقافه بعد اطلاق النار على ساقه.وقد قررت المحكمة تأخير القضية الى شهر ماي المقبل استجابة للقائمين بالحق الشخصي في حق عائلة الشهيد للقيام باجراءات الدعوى المدنية.هذا وحضر الجلسة متهمين في حالة سراح في حين لم يمثل المتهم الموقوف حيث لم يتم جلبه من السجن.