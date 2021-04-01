الخليفي لموزاييك: لن ننخرط في أي تمشّ يُحدث فراغاً حكومياً

أكّد رئيس كتلة قلب تونس أسامة الخليفي في تصريح لاذاعة موزاييك اليوم الخميس 1 أفريل 2021 أنّ حزبه يرفض اشتراط رئيس الجمهورية قيس سعيّد، استقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه، كيْ ينطلق الحوار الوطني، مضيفاً أنّ قلب تونس لن ينخرط في أي تمشّي يُحدث فراغا حكوميا.كما أكّد أن تونس تعيش وضعا اقتصاديا صعبا يتطلّب تحلّي الجميع بالمسؤولية ولحظة وعي جماعي والابتعاد عن الحسابات الرخيصة والمخاتلات التي من شأنها خلق فراغ وتأخذ البلادوقال: "لدينا ثقة في اتحاد الشغل وأمينه العام نور الدين الطبوبي وفي اعتقادنا أنه يعي بضرورة أن تكون أولويات الحوار اقتصادية واجتماعية وبالنسبة للحوار المبني على الإقصاء سيزيد في تعميق الأزمة".وأضاف: "اليوم نحن في انتظار آليات هذا الحوار ومضمونه وما نعرفه أنّ رئيس الجمهورية يشترط استقالة رئيس الحكومة قبل الانطلاق في الحوار وهذا مرفوض قطعيا بالنسبة لحزب قلب تونس ولن ننخرط في أي تمشّي يُحدث فراغا حكوميا خاصة أن البلاد اليوم في حاجة إلى كل الجهود لتعبئة الموارد المالية ولتنفيذ الإصلاحات والمصادقة عليها ضمن الحوار".