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رئيس الجمهورية يلتقي رئيس البرلمان السابق محمد الناصر ويتسلم نسخة من كتابه الجديد

Publié le Mercredi 31 Mars 2021 - 16:11 قراءة: 0 د, 21 ث
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الأربعاء 31 مارس 2021، محمّد الناصر، رئيس مجلس نواب الشعب السابق الذي تولّى القيام بمهام رئيس الجمهورية قبل انتخابات سنة 2019، والذي قدّم له نسخة من مؤلّفه الذي نُشر في الفترة الأخيرة تحت عنوان "جمهوريتان وتونس واحدة".
كما تمّ التطرّق، خلال اللقاء، إلى عدد من المحطات في تاريخ تونس، إلى جانب القضايا والأوضاع التي نعيشها اليوم.






Commentaires


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Radhbe  (France)  |Mercredi 31 Mars 2021 à 17h 05m |           
كتاب بالفرنسية



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