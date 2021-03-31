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المعهد النموذجي باريانة يحتفل بيوم الأرض

Publié le Mercredi 31 Mars 2021 - 08:15 قراءة: 0 د, 43 ث
باب نات - عاش المعهد النموذجي باريانة امس الثلاثاء يوما مشهودا بمناسبة الإحتفال بيوم الأرض بحضور وزير التربية فتحي السلاوتي و سفير دولة فلسطين و الإطارات الجهوية و النقابية و اساتذة المعهد ،،




و قد اثث الحفل نادي التربية المدنية بالمعهد الذي يقوده الأستاذ المتميز سفيان بوغانم حيث اشرف على تأطير التلاميذ و اعدادهم لهذه المناسبة فحضرت الدبكة الفلسطينية و الأغاني التي تؤكد على الحق الفلسطيني مثل أغنية فيروز 'زهرة المدائن " و التي تفاعل معها الحضور الغفير الذي غصت به أرجاء المعهد اضافة الى مشهد تمثيلي مؤثر حول همجية الإحتلال الصهيوني و صمود الشعب الفلسطيني و تمسكه بأرضه.



و تجدر الاشارة الى الحضور اللافت لمختلف وسائل الإعلام الوطنية و الأجنبية التي قامت بتغطية الحدث و التنظيم المحكم للحفل كما تناوب على الكلمة وزير التربية و سفير فلسطين ووالي اريانة .









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