المعهد النموذجي باريانة يحتفل بيوم الأرض

باب نات -

عاش المعهد النموذجي باريانة امس الثلاثاء يوما مشهودا بمناسبة الإحتفال بيوم الأرض بحضور وزير التربية فتحي السلاوتي و سفير دولة فلسطين و الإطارات الجهوية و النقابية و اساتذة المعهد ،،و قد اثث الحفل نادي التربية المدنية بالمعهد الذي يقوده الأستاذ المتميز سفيان بوغانم حيث اشرف على تأطير التلاميذ و اعدادهم لهذه المناسبة فحضرت الدبكة الفلسطينية و الأغاني التي تؤكد على الحق الفلسطيني مثل أغنية فيروز 'زهرة المدائن " و التي تفاعل معها الحضور الغفير الذي غصت به أرجاء المعهد اضافة الى مشهد تمثيلي مؤثر حول همجية الإحتلال الصهيوني و صمود الشعب الفلسطيني و تمسكه بأرضه.و تجدر الاشارة الى الحضور اللافت لمختلف وسائل الإعلام الوطنية و الأجنبية التي قامت بتغطية الحدث و التنظيم المحكم للحفل كما تناوب على الكلمة وزير التربية و سفير فلسطين ووالي اريانة .