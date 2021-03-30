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الجرندي يجدّد التزام تونس بمكافحة الإرهاب

Publié le Mardi 30 Mars 2021 - 16:56 قراءة: 0 د, 30 ث
شارك عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، في الاجتماع الوزاري للفريق المصغّر للتحالف الدولي ضدّ "داعش"، الذي انعقد يوم 30 مارس 2021 عبر تقنية الفيديو.
وجدّد عثمان الجرندي التزام تونس بمكافحة الإرهاب ومعاضدة الجهود الدولية الرامية إلى القضاء على هذه الآفة التي تهدّد السلم والأمن الدوليين.
وشدّد الجرندي على دعم تونس للتحالف الدولي، مبرزا أهمّية مواصلة التحلّي باليقظة المطلوبة في مواجهة سعي هذا التنظيم الإرهابي إلى استعادة نشاطه المدمر.
وفي هذا السياق، بيّن وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ضرورة الاستناد على القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وفق مقاربة شاملة ومتعدّدة الأبعاد من أجل تحقيق القضاء على الإرهاب بشكل كلّي ودائم.

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