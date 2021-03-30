وزير النقل يؤكد أهميّة استكمال مشروع مجلّة الطرقات وجرائم الجولان للمصادقة عليه في جوان 2021

أذن اليوم الثلاثاء 30 مارس 2021 وزير النقل واللوجستيك معز شقشوق باستئناف عمل اللجنة المكلفة بمراجعة وتنقيح وإتمام مجلة الطرقات وجرائم الجولان، وذلك لدى إشرافه على جلسة عمل خصصت في الغرض.ولدى ابرازه لأهمية تنقيح مجلة الطرقات خاصة مع تفشي ظاهرة السياقة العشوائية وعقلية الانفلات من العقاب وعدم احترام قانون الجولان بما في ذلك الإشارات الضوئية والعلامات الأفقية والعمودية، أكد وزير النقل واللوجستيك أن الهدف يكمن في الانتهاء من صياغة المشروع وإحالته للمصادقة قبل موفى شهر جوان المقبل، موصيا في ذات الوقت بضرورة تعديل هذه المجلة واتمامها بما يكسبها الشمولية والنجاعة اللازمتين وبما يتلاءم مع تطور منظومة الجولان والتنقل مع جعلها قادرة على استيعاب التحول الرقمي بما في ذلك منظومة المراقبة الآلية للطرقات وآليات معاينة واثبات المخالفات وجرائم الجولان وذلك وفق لأفضل التجارب الدولية في المجال.كما أكد معز شقشوق إلى أهمية تحيين تركيبة اللجنة والمحدثة منذ سنة 2012 وذلك بتوسيع عضويتها ومواصلة العمل بصفة تشاركية للانتهاء من أشغالها في الآجال المحددة.كما تطرق الوزير إلى مسالة الفحص الفني واستعمال العجلات المطاطية التي لا تحترم المواصفات الفنية بما في ذلك العجلات المهربة والموردة بطرق غير مشروعة مؤكدا على ضرورة أن تتخذ هياكل الوزارات المعنية جميع الإجراءات الضرورية للحد من هذه الظاهرة وإيجاد حلول عملية لتوفير عجلات مطاطية ذات جودة وبأثمان مقبولة.كما أشار الوزير إلى أهمية مواصلة العمل على المسائل التوعوية مثمنا مجهودات المجتمع المدني والمنظمات الوطنية في هذا المجال.