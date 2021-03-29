تفاصيل جلسة محاكمة مغني الراب سواغ مان امام القطب القضائي المالي

باب نات -

مثل اليوم الاثنين في حالة إيقاف امام انظار هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة مغني الراب عتاب زغيبط المعروف بسواغ مان في حين أحيل متهم ثاني وهو موظف بأحد البنوك السويسرية بحالة فرار وصدرت في حقه بطاقة جلب .وقد وجهت للمتهمين تهم التحيل ،وغسيل الاموال من قبل تنظيم او وفاق باستغلال التسهيلات التى خولها لهم النشاط المهني و الاجتماعي والتدليس .باستنطاق "سواغ مان"من قبل القضاء بحضور مترجمة محلفة ومكلفة من قبل القضاء انكر التهمة المنسوبة له ،وتمسك بالبراءة موضحا انه تم فعلا تحويل اموال له من البنك السويسري لفائدة حسابه بأحد الفروع البنكية في تونس حيث تم تحويل مبلغ 2 مليون فرنك سويسري ومبلغ 1.5 مليون اورو وان تلك المبالغ كانت مخصصة لشراء عقارات والات رافعة تابعة لشركته المختصة في شراء وتشييد العقارات.وبخصوص سؤال القاضي له حول معرفته بالمتهم الثاني المحال بحالة فرار وهو الموظف بالبنك السويسري الذي تم القبض عليه خلال سنة 2018 من قبل القضاء السويسري اثر استيلائه عل عدة مبالغ مالية من حسابات بعض الحرفاء والذي حول له مبالغ مالية انكر معرفته به وبين انه لم يعرف تورطه في القضية الا اثر دخوله السجن ....وطالب سواغ مان الافراج عنه والحكم عليه بعدم سماع الدعوى...ورافع محامو "سواغ مان" وبينوا ان له شركات في ميامي مسجلة بصفة قانونية وهي مختصة في المتاجرة في الفيلات الفخمة في مدينة ميامي الامريكية وان مصادر امواله متأتية ايضا من عائدات الحفلات وتصويره للكليبات بالولايات المتحدة وفرنسا.كما كشف محاموه انه لا توجد أي معاملات أو اتصالات بينه وبين المتهم الثاني السويسري... موضحين ان موكلهم وبمجرد ظهوره الاعلامي فوجئ بمنعه من السفر ثم صدور بطاقة ايداع بالسجن في حقه.وفي ختام مرافعتهم طلب محامو سواغ مان الحكم عليه بعدم سماع الدعوى.هيئة المحكمة قررت حجز القضية أثر الجلسة للتصريح بالحكم في القضية.