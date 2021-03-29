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العلوي متحدثا عن سالم الأبيض: لم أفهم جماعة بوبرميل...عبد الناصر والقذافي والسيسي ليسوا انقلابيين..والبرلمان المنتخب انقلابي!!

Publié le Lundi 29 Mars 2021 - 10:13 قراءة: 0 د, 34 ث
استغرب الاثنين 29 مارس، النائب عن ائتلاف الكرامة، عبد اللطيف العلوي تأكيد النائب عن حركة الشعب سالم الأبيض رواية مخطط الانقلاب على الباجي قائد السبسي التي تحدث عنها رئيس مجلس النواب السابق محمد الناصر.
وقال العلوي "العالم الكلّ فهمته، من شرقه إلى غربه ومن جنوبه إلى شماله، إلاّ جماعة بوبرميل!!".
وتابع مستغربا "يعني عبد النّاصر ماكانش منقلب، والڨذافي ما كانش منقلب، وحافظ النّعجة ما كانش منقلب، والسّيسي ماهوش منقلب!! والبرلمان الحرّ المنتخب هو اللّي يحبّ يعمل انقلاب!".
وختم العلوي تدوينته بالقول "يا اولادي عيّطوله الصّافي" وذلك في اشارة لتصريحات الصافي سعيد التي هاجم فيها حركة الشعب ووصف قياداتها بالأولاد الصغار وقال "حركة الشعب خدمت بيا وبش تخدم بقيس سعيد وستدمّره".




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