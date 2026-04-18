قافلة صحية تحت شعار "صحة قلبك بين يديك" يوم الاحد 26 أفريل 2026 بالمستشفى المحلي ابراهيم الغربي بقليبية

تنظم، الادارة الجهوية للصحة بنابل، قافلة صحية تحت شعار "صحة قلبك بين يديك"، وذلك يوم الاحد 26 أفريل 2026، بالمستشفى المحلي ابراهيم الغربي بقليبية.وتشمل هذه القافلة اختصاصات الطب العام وأمراض القلب والطب الباطني وأمراض الغدد والسكري والأمراض الصدرية.وينتظم هذا الحدث، الذي يندرج في اطار تنفيذ البرامج الوطنية للصحة، بإشراف وزارة الصحة وهو مفتوح للجميع للاستفادة من الفحوصات والاستشارات الطبية بصفة مجانية.