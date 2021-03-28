الحرس الديواني يحجز كميات من المصوغ والملابس الجاهزة والسجائر المهربة بقيمة 395ألف دينار

تمكنت دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني بصفاقس على مستوى الطريق السيارة صفاقس تونس من ضبط سيارة ذات ترقيم تونسي حيث باخضاعها الى التفتيش، تم حجز كمية من المصوغ من مادة الذهب مخفية بمخبئ مهيأ بالصندوق الخلفي للسيارة تزن اجمالا 1194 غراما.ووفق بلاغ للديوانة تم تحرير محضر حجز في الغرض وبلغت قيمة المحجوز 167ألف دينار .كما قامت فرقة الحرس الديواني بالصخيرات بحجز كمية من الملابس الجاهزة المهربة محملة على متن شاحنة خفيفة وتم تحرير محضر حجز بقيمة 113ألف دينار.كما تمكنت دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني بسيدي التوي من حجز شاحنة خفيفة محملة بعدد 18600علبة سجائر مهربة.تم تحرير محضر في الغرض وقد بلغت القيمة الجملية للمحجوز 114ألف دينار.