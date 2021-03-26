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بولبابه سالم للجزيرة : فكرة الرئيس حول الحوار الوطني هلامية و هروب الى الأمام

Publié le Vendredi 26 Mars 2021 - 16:42 قراءة: 0 د, 31 ث
قال الكاتب و المحلل السياسي بولبابه سالم لدى استضافته في المسائية على قناة الجزيرة مباشر أن دعوة رئيس الجمهورية قيس سعيد لحوار وطني يشارك فيه الشباب ليطرح فيه حلولا للمشاكل الاقتصادية و الاجتماعية هي فكرة هلامية و هروب الى الأمام و استحضار لمقولات تجاوزها التاريخ مثل اللجان في كل مكان و من تحزّب خان خاصة ان الرئيس يتجاهل دور الأحزاب التي يتعامل معها عبر صندوق البريد و يريد تشريك التنسيقيات التي دعمته في الحملة الإنتخابية ..

و أضاف بولبابه سالم أن الاتحاد العام التونسي للشغل منزعج من مبادرة الرئيس الجديدة للحوار و رأى فيها تهميشا لمبادرته .




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