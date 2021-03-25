الداخلية: حجز بضاعة مهربة بقيمة 107 ألف دينارا بنابل وجندوبة

تمكنت وحدات الحرس الوطني العاملة بجهة منارة الحمامات من ولاية نابل والدورية المرورية العاملة بالطريق السيارة تونس بوسالم من ولاية جندوبة خلال الليلة الفاصلة بين يومي 23 و24 مارس 2021 من ضبط 3 وسائل محملة ببضاعة مهربة تتمثل في كمية من علب السجائر الأجنبية وكمية من الفوانيس والمواد الغذائية ومواد التجميل ومادة القهوة.



ووفق بلاغ للداخلية تم حجز البضاعة والوسائل التي قدرت قيمتها الجملية بحوالي 107 ألف دينارا.



