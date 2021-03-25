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الداخلية: حجز بضاعة مهربة بقيمة 107 ألف دينارا بنابل وجندوبة

Publié le Jeudi 25 Mars 2021 - 14:40 قراءة: 0 د, 21 ث
تمكنت وحدات الحرس الوطني العاملة بجهة منارة الحمامات من ولاية نابل والدورية المرورية العاملة بالطريق السيارة تونس بوسالم من ولاية جندوبة خلال الليلة الفاصلة بين يومي 23 و24 مارس 2021 من ضبط 3 وسائل محملة ببضاعة مهربة تتمثل في كمية من علب السجائر الأجنبية وكمية من الفوانيس والمواد الغذائية ومواد التجميل ومادة القهوة.

ووفق بلاغ للداخلية تم حجز البضاعة والوسائل التي قدرت قيمتها الجملية بحوالي 107 ألف دينارا.

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