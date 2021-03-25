   Abdelwahab - من غير ليه  

العماري لقيس سعيد: الشعب لن يغفر لك تجاهل ذكرى الاستقلال كما لم يغفر لبن علي اهانة بورقيبة

Publié le Jeudi 25 Mars 2021 - 11:19 قراءة: 0 د, 22 ث
قال الإعلامي لطفي العماري في مداخلة على قناة التاسعة ان الشعب التونسي لن يغفر لرئيس الجمهورية قيس سعيد تجاهل مناسبة ذكرى الاستقلال مضيفا " اعتقد ان القرار نابع من قناعة فكرية وليس سهوا".
وأضاف العماري "الشعب التونسي لم يغفر كذلك للرئيس الراحل زين العابدين بن علي اهانة الزعيم بورقيبة ومنع التونسيين من الخروج في جنازته".
واكد لطفي العماري ان الاستقلال مرحلة فاصلة في التاريخ الوطني التونسي وتجاهله فضيحة كبيرة.




Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 222981

Karimyousef  (France)  |Jeudi 25 Mars 2021 à 13h 12m |           
C'est bien d'avoir dénoncé le traitement humiliant dont était victime Bourguiba. Ce dernier a vécu dans un isolement terrible jusqu'à sa mort. Il a été coupé brutalement de son entourage ,ce qui était une vraie souffrance pour lui et son cercle d'amis.



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