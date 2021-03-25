العماري لقيس سعيد: الشعب لن يغفر لك تجاهل ذكرى الاستقلال كما لم يغفر لبن علي اهانة بورقيبة

قال الإعلامي لطفي العماري في مداخلة على قناة التاسعة ان الشعب التونسي لن يغفر لرئيس الجمهورية قيس سعيد تجاهل مناسبة ذكرى الاستقلال مضيفا " اعتقد ان القرار نابع من قناعة فكرية وليس سهوا".وأضاف العماري "الشعب التونسي لم يغفر كذلك للرئيس الراحل زين العابدين بن علي اهانة الزعيم بورقيبة ومنع التونسيين من الخروج في جنازته".واكد لطفي العماري ان الاستقلال مرحلة فاصلة في التاريخ الوطني التونسي وتجاهله فضيحة كبيرة.