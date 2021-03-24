الرحوي يصف البحيري بمسيلمة الكذاب والأخير يردّ: الكذاب هو الّي دمّر الجبهة الشعبية ودخل وحدو للبرلمان

هاجم الاربعاء 24 مارس، النائب منجي الرحوي خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروعي قانونين متعلقين بالمحكمة الدستورية النائب عن حركة النهضة نور الدين البحيري ووصفه بمسيلمة الكذاب.وخلال مداخلته بدأ الرحوي بالصراخ قائلا "نور الدين البحيري يساوي مسيلمة الكذاب" وتابع مهاجما نواب حركة النهضة ووصفهم بتجار الدين وذلك اثر مداخلة للبحيري قال فيها ان الرحوي وعبير موسي وجهان لعملة واحدة.وعاد البحيري للتعليق على الرحوي قائلا "التوانسة يعرفو شكون صادق وشكون كذاب وشكون يتاجر بدماء اقرب الناس ليهم والكذاب هو الي دمّر الجبهة الشعبية ودخل وحدو للبرلمان بعد ما كان عندهم 17 نائب".وأثارت مداخلة البحيري غضب الرحوي الذي نزل من مقعده وبدأ بالصراخ "هذا تاجر دين ..هذا تاجر دين" مؤكّدا عدم اعترافه بالنظام الداخلي قبل أن يوجّه له رئيس الجلسة طارق الفتيتي تنبيها ثانيا بعد تنبيه سابق ليرفع بعد ذلك الجلسة.