عبير موسي تشتكي الغنوشي الى سفير أمريكا بتونس وتوجه نداء استغاثة إلى الأمم المتحدة و مفوضية حقوق الإنسان والبرلمان الإفريقي

باب نات -

قرّر الأربعاء 24 مارس، الحزب الدستوري الحر التصعيد في مواجهة ما وصفها بالحملة العنيفة الممنهجة ضد قيادته.وجاء في فيديو وفي تدوينة نشرتها عبير موسي على صفحتها بالفايسبوك أن الحزب قرر تكليف محامي دولي سيتولى رفع قضايا دولية، كما قرر مراسلة الهيئات الأممية والأفريقية والسفارة الأمريكية في تونس.كما قالت عبير في فيديو لأنها ستراسل سفير الولايات المتحدة بتونس لتشتكي الغنوشي عما يروّجه بخصوص علاقة حزبه بالولايات المتحدة الأمريكية1 - تكليف محامي دولي خارج أرض الوطن سيتولى رفع القضايا الدولية الضرورية :*) قضية تعنيف زينب السفاري من طرف المرشح على فرنسا ستعرض امام القضاء الفرنسي*) قضية تعنيف عبير موسي من طرف المرشح على ألمانيا ستعرض أمام القضاء الألماني2 - نداء عاجل للأمم المتحدة و للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في الساعات القليلة القادمة3 - الدخول في مفاوضات و علاقات داخل البرلمان الأفريقي و في المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب و إرسال وفد من أعضاء الكتلة البرلمانية للحزب الدستوري الحر لعدة مؤسسات دولية4 - ندوات صحفية في كل أنحاء العالم و شكاية للإتحاد الدولي للصحفيين ضد من احترفوا تحريف الحقيقة ونشر الأخبار الزائفة لدى العموم5 - مراسلة سفارة الولايات المتحدة الأمريكية حول المعلومات التي أعلنها رئيس حزب لا يؤمن بالنظام الجمهوري حول الضوء الأخضر الأمريكي لتصفية عبير موسي من حزبها و التدخل الأجنبي في المؤتمر المقبل للحزب الدستوري الحر